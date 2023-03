Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 104,33 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 103,44 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 104,55 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.645.991 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 143,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,63 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

