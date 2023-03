Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 97,87 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,57 EUR nach. Bei 98,26 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.410 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 130,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 25,23 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 22,63 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 129,63 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

