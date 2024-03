Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 149,86 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 149,86 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,60 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,10 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.704.306 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Mit einem Zuwachs von 2,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 99,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 50,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

