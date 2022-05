Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag in Grün

Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 2.026,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.027,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.014,00 EUR. Bisher wurden heute 2.589 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 2.702,50 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 25,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55.314,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 133,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

