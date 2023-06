Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 117,21 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 117,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.766 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,04 USD erreichte der Titel am 08.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,09 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 40,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

