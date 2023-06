Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag nach

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 107,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 107,20 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 106,82 EUR. Bei 108,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 15.929 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 120,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 12,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,55 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

