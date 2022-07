Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 108,00 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 108,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.381 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 20,07 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.311,86 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 26.04.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie tiefer: Russisches Kartellamt verhängt neue Strafe gegen Google

Ausblick: Alphabet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Google-Imperium: Diese Tochterfirmen gehören zu dem Suchmaschinen-Riesen