Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 130,49 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.341 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 130,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 56,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,62 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

