Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,4 Prozent auf 132,33 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 132,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,24 USD. Mit einem Wert von 131,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 10.731.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,24 USD an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 58,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,62 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

