Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 117,10 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 117,10 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 117,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 117,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.068 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 2,90 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,84 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 146,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Aktie aus.

