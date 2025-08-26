Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 207,66 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 207,66 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 207,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 205,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 958.241 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 210,52 USD. Gewinne von 1,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen

EU-Digitalgesetze: EU bleibt hart trotz Trumps Zollandrohungen

Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern