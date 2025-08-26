DAX24.033 -0,5%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto16,17 +3,4%Dow45.506 +0,2%Nas21.573 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
Blick auf Aktienkurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

27.08.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 207,66 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 207,66 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 207,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 205,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 958.241 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 210,52 USD. Gewinne von 1,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,600 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 96,54 Mrd. USD gegenüber 84,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 28.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

