Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 92,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,10 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,88 EUR. Zuletzt wechselten 72.513 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,10 EUR ab. Mit Abgaben von 0,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 11,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,82 USD im Jahr 2022 aus.

