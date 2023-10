Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 121,58 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 121,58 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,21 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,96 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.537.520 Aktien.

Bei 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 45,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,73 USD je Aktie aus.

