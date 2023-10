Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 116,56 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 116,56 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,18 EUR. Bei 117,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.884 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 133,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

