Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag kaum bewegt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 124,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 124,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 124,68 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,60 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.874 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR an. 7,23 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.693,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

GMO-Portfolio: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham im dritten Quartal 2023 geändert

Google Deepmind: KI-Experten von Alphabet halten künstliche Intelligenzen wie ChatGPT für alles andere als intelligent

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus