Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag billiger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 82,30 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 82,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.408 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

