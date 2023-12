Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 141,48 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:02 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 141,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.893 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 26.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 84,86 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 40,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

