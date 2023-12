Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 140,48 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 140,48 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,47 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,59 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.150.028 Stück gehandelt.

Am 26.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (84,86 USD). Mit einem Kursverlust von 39,59 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 150,14 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

