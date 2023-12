Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 128,12 EUR.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 128,12 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 128,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 128,58 EUR. Bisher wurden heute 7.609 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 60,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,14 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.092,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

