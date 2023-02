Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag kaum bewegt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 84,73 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,89 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 84,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.052 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 130,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,22 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

