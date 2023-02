Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Die Aktie legte um 04:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 85,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 85,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,89 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.594 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Reliance Industries-Geschäftsführer Mukesh Ambani: So wurde der Unternehmer zu einem der reichsten Menschen der Welt

Finanz-Influencerin warnt Anleger vor unrealistischen Versprechen - und rät zu Durchhaltevermögen am Markt

Norwegens Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen Rekordsumme an Kryptowährungen