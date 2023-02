Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag behauptet

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 84,70 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 84,89 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 84,70 EUR. Mit einem Wert von 84,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.073 Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

