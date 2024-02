Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 138,03 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 138,03 USD abwärts. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 35.682 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. 11,41 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,34 USD. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,13 USD aus.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

