Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 136,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,7 Prozent auf 136,45 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,92 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.596.777 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,34 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 76.048,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Jeremy Granthams Top-Aktien im vierten Quartal 2024: Das Depot des Starinvestors

Bank of America warnt: Magnificent Seven um NVIDIA, Apple & Co. nähern sich Blasen-Niveau

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zu