Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag im Minus

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,94 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 127,94 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 127,86 EUR. Bei 128,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 4.070 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 142,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,38 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 83,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 53,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,13 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76.048,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,84 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

