Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Minus

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 150,56 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 150,56 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 150,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.260.640 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,14 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,78 USD. Mit Abgaben von 33,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie leichter: Google blockierte 2023 mehrere Milliarden Werbeanzeigen

Apple-Entwicklerkonferenz WWDC am 10. Juni

Palantir verliert Mitarbeiter - was die Gaza-Krise damit zu tun hat