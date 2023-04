Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Freitagmittag ein

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 106,92 USD abwärts. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.783 Stück gehandelt.

Am 05.05.2022 markierte das Papier bei 122,84 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,29 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 69.787,00 USD gegenüber 68.011,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

