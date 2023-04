Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,4 Prozent auf 106,06 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 105,91 USD. Bei 107,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6.266.311 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,84 USD. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,67 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Abschläge von 27,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,35 USD je Aktie.

