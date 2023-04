Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 97,45 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 97,49 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,02 EUR aus. Bei 97,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.355 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,13 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 22,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,35 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

