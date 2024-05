Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 174,95 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 174,95 USD. Bei 177,27 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,40 USD ab. Bei 174,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.884.971 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 178,77 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,18 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 115,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Mit einem Kursverlust von 34,06 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 176,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80,47 Mrd. USD im Vergleich zu 69,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,53 USD fest.

