Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Mittag Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 28.06.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 2.202,00 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.206,00 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.190,50 EUR. Bei 2.204,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.236 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1.906,00 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 15,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.221,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68.011,00 USD umgesetzt, gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 132,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

