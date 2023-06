Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 117,87 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr um 0,4 Prozent auf 117,87 USD nach. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 27.607 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 129,04 USD markierte der Titel am 08.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,48 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,88 USD an.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Zalando-Aktie fester: Zalando klagt gegen EU-Klassifizierung als "sehr große Online-Plattform" - Weniger strenge Regeln gefordert

NASDAQ-Titel Alphabet mit Verlusten: UBS senkt Alphabet auf 'Neutral' - Risiken durch KI

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets