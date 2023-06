Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 117,93 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 117,93 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 116,85 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 117,09 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.689.124 Aktien.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 9,42 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 29,33 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

