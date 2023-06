Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 107,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 09:17 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 107,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,98 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,40 EUR. Bei 107,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.285 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (120,50 EUR) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,70 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.787,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

