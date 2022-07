Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 28.07.2022 12:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 110,16 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,26 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 109,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.393 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 18,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 15,59 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 575,71 USD aus.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,31 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 55.314,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

