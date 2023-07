Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 130,74 USD.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 130,74 USD zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.836 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 27.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,24 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 56,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,62 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

