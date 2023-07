Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 132,79 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,6 Prozent auf 132,79 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 130,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 7.706.677 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 133,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,62 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

RTS-Wert Sberbank-Aktie: Sberbank verdient offenbar Milliarden mit KI-Investments

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Google-Schwesterfirma Waymo zieht Robotaxis selbstfahrenden Lastwagen vor