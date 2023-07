Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag freundlich

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,80 EUR nach oben.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 118,80 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 118,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 118,88 EUR. Zuletzt wechselten 4.286 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,00 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,85 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,62 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

