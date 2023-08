Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag zu

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 131,15 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 131,15 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,53 USD. Bei 131,33 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.903.690 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 134,25 USD markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 74.604,00 USD gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie und Alphabet-Aktie uneins: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen

NASDAQ-Titel Apple-Aktie im Blick: Konkurrenz für Apples Vision Pro-Brille: Samsung bringt wohl eigene AR-Headsets auf den Markt

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt