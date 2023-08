Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 128,26 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 17:34 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 128,26 USD. Mit einem Wert von 130,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.571 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,50 USD) erklomm das Papier am 09.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2022 bei 89,05 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 30,57 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 146,63 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie und Alphabet-Aktie uneins: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen

NASDAQ-Titel Apple-Aktie im Blick: Konkurrenz für Apples Vision Pro-Brille: Samsung bringt wohl eigene AR-Headsets auf den Markt

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt