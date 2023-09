Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 130,84 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:01 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 130,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 12.970 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,36 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.604,00 USD – ein Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

