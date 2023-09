Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 124,48 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 124,96 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 124,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.259 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,40 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,76 Prozent. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

