Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 92,27 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 91,42 EUR. Bei 92,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.108 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,72 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2022 auf bis zu 91,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 31.01.2023 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,77 USD fest.

