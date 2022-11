Alphabet A (ex Google) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 92,69 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 92,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.021 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 31,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Abschläge von 8,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Drittes Quartal 2022: Diese Aktien hatte Jeremy Grantham im vergangenen Jahresviertel im Portfolio

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner