Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 135,78 USD nach.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 135,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 135,42 USD. Bei 136,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.889.623 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 4,01 Prozent wieder erreichen. Bei 84,86 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 60,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 76.693,00 USD gegenüber 69.092,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

