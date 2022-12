Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) stabilisiert sich am Mittag

Im XETRA-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 82,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 82,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.903 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 39,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,92 EUR. Mit Abgaben von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.092,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie steigt: Google will gegen Millionenstrafe in Indien vorgehen

Beliebteste Arbeitgeber: Hier arbeitet Deutschland gerne

Alphabet-Aktie zieht an: Bundeskartellamt hat Google-Prüfung zu Verlags-Urheberrecht abgeschlossen