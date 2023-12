Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 140,83 USD.

Um 12:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 140,83 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.072 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2023 markierte das Papier bei 142,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 84,86 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 39,74 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 150,14 USD an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

