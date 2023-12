Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 139,95 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 139,95 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 139,75 USD ein. Bei 140,67 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.644.367 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,68 USD erreichte der Titel am 27.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.092,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

