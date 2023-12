Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 126,74 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 126,74 EUR. Bei 127,20 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,02 EUR. Zuletzt wechselten 3.403 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 5,49 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 58,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

