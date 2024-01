Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 151,70 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,3 Prozent auf 151,70 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 151,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.815.334 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 153,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 41,61 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 152,29 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 04.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

